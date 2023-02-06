Корсаков Игнатий Исаакович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Игнатий Исаакович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

умер Неизвестно

Отец
Корсаков Исаак ТимофеевичДо 1763 г.р.
Дети
Корсаков Иван ИгнатиевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Исаак Тимофеевич

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Иван Игнатиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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