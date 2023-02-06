Корсаков Игнатий Исаакович
мужской, родился Неизвестно, Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
умер Неизвестно
ОтецКорсаков Исаак ТимофеевичДо 1763 г.р.
Дети
Корсаков Иван ИгнатиевичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Исаак Тимофеевич
Мать: не указана
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно