Корсаков Исаак Тимофеевич До 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Исаак Тимофеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился До 1763

умер Около 1692

Отец
Корсаков Тимофей ЕвстафиевичДо 1761 г.р.
Дети
Корсаков Кондратий ИсааковичДо 1763 г.р.
Корсаков Игнатий ИсааковичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1763

Отец: Корсаков Тимофей Евстафиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Игнатий Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
До 1763

Сын: Корсаков Кондратий Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Смерть
Около 1692

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