Корсаков Исаак Тимофеевич
мужской, родился До 1763
умер Около 1692
ОтецКорсаков Тимофей ЕвстафиевичДо 1761 г.р.
Дети
Корсаков Кондратий ИсааковичДо 1763 г.р.
Корсаков Игнатий ИсааковичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1763
Отец: Корсаков Тимофей Евстафиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Игнатий Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1763
Сын: Корсаков Кондратий Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1692