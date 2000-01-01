Корсаков Тимофей Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1761
Отец: Корсаков Евстафий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1761
Сын: Корсаков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1763
Сын: Корсаков Исаак Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1791
Сын: Корсаков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно