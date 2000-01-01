Корсаков Тимофей Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Тимофей Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1761

Отец: Корсаков Евстафий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1761

Сын: Корсаков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1763

Сын: Корсаков Исаак Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1791

Сын: Корсаков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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