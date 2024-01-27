(Лоскутова Loskutov) Анна Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Мать: Лоскутова Мария
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Шитухин Павел Маркеевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Королева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Шитухин Павел Маркеевич
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Шитухин Павел Маркеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно