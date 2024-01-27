(Лоскутова Loskutov) Анна Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutov) Анна Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Мать: Лоскутова Мария

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Шитухин Василий Павлович

Отец ребёнка: Шитухин Павел Маркеевич

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Королева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Шитухин Павел Маркеевич

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Шитухин Павел Маркеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитухин Павел Маркеевич

Смерть
Неизвестно
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