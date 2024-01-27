Королева (Шитухина) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Шитухина) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Шитухин Павел Маркеевич

Мать: Анна Агаповна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Моисей Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Моисей Абрамович

Смерть
Неизвестно
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