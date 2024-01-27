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Шитухин Павел Маркеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Шитухина ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Шитухин Василий Павлович

Мать ребёнка: Анна Агаповна

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Королева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Анна Агаповна

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Анна Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Агаповна

Смерть
Неизвестно
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