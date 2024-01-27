Шитухин Павел Маркеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Шитухина ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Анна Агаповна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Королева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Анна Агаповна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Анна Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Агаповна
Смерть
Неизвестно