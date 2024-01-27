Шитухин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Шитухин Павел Маркеевич
Мать: Анна Агаповна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
21.08.1955
г. Евпатория
Рождение ребёнка
22.11.1957
Дочь: Холстова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.07.1959
д. Горяны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно