(Шитухина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шитухина) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

Около 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Шитухин Павел Маркеевич

Мать: Анна Агаповна

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитухин Николай Васильевич

город Сумгаит
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитухин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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