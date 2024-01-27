(Шитухина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: Шитухин Павел Маркеевич
Мать: Анна Агаповна
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шитухин Николай Васильевич
город Сумгаит
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно