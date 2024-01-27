Лоскутова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Агаповна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лоскутов Loskutov Степан Агапович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лоскутов Loskutov Паликарп Агапович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лоскутов Loskutov Денис Агапович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Агапович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лоскутов Loskutov Лукьян Агапович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Анна Агаповна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Смерть
Неизвестно