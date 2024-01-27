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Лоскутова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Агаповна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лоскутов Loskutov Степан Агапович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лоскутов Loskutov Паликарп Агапович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лоскутов Loskutov Денис Агапович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Агапович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лоскутов Loskutov Лукьян Агапович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Анна Агаповна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Смерть
Неизвестно
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