Зайнуллин Гумер Мунирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1933
Дата смерти02.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1933
Отец: Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Мать: Зайнуллина Зайтуна
Рождение ребёнка
23.10.1956
Сын: Зайнуллин Марат Гумерович
Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна
Рождение ребёнка
28.08.1958
Дочь: Мурзина Лилия Гумеровна
Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна
Рождение ребёнка
23.03.1962
Дочь: Бикмухаметова Зиля Гумеровна
Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна
Рождение ребёнка
03.05.1968
Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна
Рождение ребёнка
30.05.1971
Сын: Зайнуллин Ильдус Гумерович
Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнуллина Лия Сабировна
Смерть
02.01.2004