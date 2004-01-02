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Зайнуллин Гумер Мунирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1933

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1933

Отец: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Мать: Зайнуллина Зайтуна

Рождение ребёнка
23.10.1956

Сын: Зайнуллин Марат Гумерович

Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1958

Дочь: Мурзина Лилия Гумеровна

Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1962

Дочь: Бикмухаметова Зиля Гумеровна

Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1968

Сын: Зайнуллин Ирек Гумерович

Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1971

Сын: Зайнуллин Ильдус Гумерович

Мать ребёнка: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Лия Сабировна

Смерть
02.01.2004
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