Зайнуллина Зайтуна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения неточная, не помню, то ли 1912, то ли 1916, то ли какая-то другая
Рождение ребёнка
06.07.1933
Сын: Зайнуллин Гумер Мунирович
Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Рашит Мунирович
Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно