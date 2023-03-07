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Зайнуллина Зайтуна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения неточная, не помню, то ли 1912, то ли 1916, то ли какая-то другая
Рождение ребёнка
06.07.1933

Сын: Зайнуллин Гумер Мунирович

Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Рашит Мунирович

Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Риф Мунирович

Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Амир Мунирович

Отец ребёнка: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Смерть
Неизвестно
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