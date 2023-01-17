Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
06.07.1933
Сын: Зайнуллин Гумер Мунирович
Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Рашит Мунирович
Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнуллина Зайтуна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
погиб при боях под Восточной Пруссией