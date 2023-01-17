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Зайнуллин Мунир Зайнуллович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Халилов Зайнулла Халилович

Мать: Халилова Магира Ганиевна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1933

Сын: Зайнуллин Гумер Мунирович

Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Рашит Мунирович

Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Амир Мунирович

Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Риф Мунирович

Мать ребёнка: Зайнуллина Зайтуна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Зайтуна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
погиб при боях под Восточной Пруссией
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