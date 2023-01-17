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Халилова Магира Ганиевна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Галиев Гайни Галиевич

Мать: Гайнанова Газиза Гайнановна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сафия Зайнулловна

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гинизур Зайнулловна

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зайнуллин Мунир Зайнуллович

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Халилов Суфуат Зайнуллович

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лия Зайнулловна

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Адиба Зайнулловна

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Халилов Мутигулла Зайнуллович

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаухара Зайнулловна

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халилова Жамиля Зайнулловна

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилов Камиль Зайнуллович

Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Зайнулла Халилович

Смерть
1969
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