Халилова Магира Ганиевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Галиев Гайни Галиевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сафия Зайнулловна
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гинизур Зайнулловна
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зайнуллин Мунир Зайнуллович
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Халилов Суфуат Зайнуллович
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лия Зайнулловна
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Адиба Зайнулловна
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Халилов Мутигулла Зайнуллович
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаухара Зайнулловна
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халилова Жамиля Зайнулловна
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилов Камиль Зайнуллович
Отец ребёнка: Халилов Зайнулла Халилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969