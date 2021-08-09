Зайнуллина (Асфандиярова) Лия Сабировна
Место рождения
Дата рождения12.09.1932
Дата смерти09.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1956
Сын: Зайнуллин Марат Гумерович
Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович
Рождение ребёнка
28.08.1958
Дочь: Мурзина Лилия Гумеровна
Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович
Рождение ребёнка
23.03.1962
Дочь: Бикмухаметова Зиля Гумеровна
Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович
Рождение ребёнка
03.05.1968
Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович
Рождение ребёнка
30.05.1971
Сын: Зайнуллин Ильдус Гумерович
Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2021