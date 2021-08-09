Зайнуллина (Асфандиярова) Лия Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнуллина (Асфандиярова) Лия Сабировна

Зайнуллина (Асфандиярова) Лия Сабировна

avatar

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1932

Дата смерти

09.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1956

Сын: Зайнуллин Марат Гумерович

Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1958

Дочь: Мурзина Лилия Гумеровна

Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1962

Дочь: Бикмухаметова Зиля Гумеровна

Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1968

Сын: Зайнуллин Ирек Гумерович

Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1971

Сын: Зайнуллин Ильдус Гумерович

Отец ребёнка: Зайнуллин Гумер Мунирович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Гумер Мунирович

Смерть
09.08.2021
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close