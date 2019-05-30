Зайнуллин Ильдус Гумерович
Место рождения
Дата рождения30.05.1971
Дата смерти30.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1971
Бракосочетание
?.03.1991
Жена: Зайнуллина Зульфира
Рождение ребёнка
05.07.1993
Дочь: Зиязетдинова Елена Ильдусовна
Мать ребёнка: Зайнуллина Зульфира
Рождение ребёнка
15.09.1999
Сын: Зайнуллин Денис Ильдусович
Мать ребёнка: Зайнуллина Зульфира
Смерть
30.05.2019