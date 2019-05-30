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Зайнуллин Ильдус Гумерович

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.05.1971

Дата смерти

30.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1971

Отец: Зайнуллин Гумер Мунирович

Мать: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.03.1991

Жена: Зайнуллина Зульфира

Рождение ребёнка
05.07.1993

Дочь: Зиязетдинова Елена Ильдусовна

Мать ребёнка: Зайнуллина Зульфира

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.09.1999

Сын: Зайнуллин Денис Ильдусович

Мать ребёнка: Зайнуллина Зульфира

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
30.05.2019
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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