Зайнуллина (Кашапова) Зульфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина (Кашапова) Зульфира

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.03.1991

Муж: Зайнуллин Ильдус Гумерович

Рождение ребёнка
05.07.1993

Дочь: Зиязетдинова Елена Ильдусовна

Отец ребёнка: Зайнуллин Ильдус Гумерович

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.09.1999

Сын: Зайнуллин Денис Ильдусович

Отец ребёнка: Зайнуллин Ильдус Гумерович

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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