Зайнуллина (Кашапова) Зульфира
Место рождения
Дата рождения19.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1991
Рождение ребёнка
05.07.1993
Дочь: Зиязетдинова Елена Ильдусовна
Отец ребёнка: Зайнуллин Ильдус Гумерович
Рождение ребёнка
15.09.1999
Сын: Зайнуллин Денис Ильдусович
Отец ребёнка: Зайнуллин Ильдус Гумерович