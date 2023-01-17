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Зайнуллин Марат Гумерович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1956

Отец: Зайнуллин Гумер Мунирович

Мать: Зайнуллина Лия Сабировна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.07.1980

Жена: Зайнуллина Фания Фаткулловна

Рождение ребёнка
14.05.1982

Сын: Зайнуллин Данил Маратович

Мать ребёнка: Зайнуллина Фания Фаткулловна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.05.1985

Дочь: Буренкова Марина Маратовна

Мать ребёнка: Зайнуллина Фания Фаткулловна

Рождение ребёнка
06.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Фания Фаткулловна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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