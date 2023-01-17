Зайнуллин Марат Гумерович
Место рождения
Дата рождения23.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1956
Бракосочетание
18.07.1980
Рождение ребёнка
14.05.1982
Сын: Зайнуллин Данил Маратович
Мать ребёнка: Зайнуллина Фания Фаткулловна
Рождение ребёнка
09.05.1985
Дочь: Буренкова Марина Маратовна
Мать ребёнка: Зайнуллина Фания Фаткулловна
Рождение ребёнка
06.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнуллина Фания Фаткулловна