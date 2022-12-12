Буренкова (Зайнуллина) Марина Маратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1985
Бракосочетание
17.06.2006
Рождение ребёнка
14.08.2006
Сын: Буренков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.2016
Сын: Буренков Тимофей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область