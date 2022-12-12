Буренкова (Зайнуллина) Марина Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренкова (Зайнуллина) Марина Маратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1985

Отец: Зайнуллин Марат Гумерович

Мать: Зайнуллина Фания Фаткулловна

Бракосочетание
17.06.2006

Муж: Буренков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.2006

Сын: Буренков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.2016

Сын: Буренков Тимофей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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