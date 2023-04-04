Архипова (Твердохлебова) Анна Порфириевна
Место рождениястаница Лобановская, Семиречье, Туркестан
Дата рождения1877
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
станица Лобановская, Семиречье, Туркестан
Бракосочетание
27.01.1893
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Зачупейко Анна Максимовна
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
В семье казака Архипова Максима Дмитриевича
Рождение ребёнка
29.01.1901
Дочь: Дмитриева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Архипов Прокопий Максимович
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.05.1903
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ткаченко Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Смерть
Около 1917