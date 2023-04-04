Архипова (Твердохлебова) Анна Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Твердохлебова) Анна Порфириевна

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Место рождения

станица Лобановская, Семиречье, Туркестан

Дата рождения

1877

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Твердохлебов Порфир Петрович

Мать: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

станица Лобановская, Семиречье, Туркестан
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Архипов Максим Дмитриевич

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Зачупейко Анна Максимовна

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
В семье казака Архипова Максима Дмитриевича
Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Дмитриева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Архипов Прокопий Максимович

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Архипов Федор Максимович

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ткаченко Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Архипов Иван Максимович

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Смерть
Около 1917
Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
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