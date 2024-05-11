село Лобаново, село Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Лобаново

Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Лобановский станичный юрт
114Лобановская ст., стан. правление Всех дворов: 270. 2057Лошадей: 709. Рогатого скота: 1540. Овец: 3515. Коз: 250. Свиней: 151.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Лобановская станица
В одноименном селении

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Лобановский сельский округ
село ЛобановоЛобаново а.593248100
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