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Твердохлебов Порфир Петрович

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Место рождения

станица Лобановская, Туркестан

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Твердохлебов Пётр

Мать: не указана

станица Лобановская, Туркестан
Бракосочетание
27.10.1875

Жена: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Архипова Анна Порфириевна

Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

станица Лобановская, Семиречье, Туркестан
Рождение ребёнка
09.01.1879

Дочь: Татьяна Порфириевна

Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

станица Лобановская, Туркестан
Рождение ребёнка
26.04.1881

Дочь: Пелагея Порфириевна

Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

станица Лобановская, Туркестан
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Твердохлебов Георгий Порфириевич

Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

станица Лобановская, Туркестан
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Твердохлебов Иосиф Порфириевич

Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова

станица Лобановская, Туркестан
Смерть
Неизвестно
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