Твердохлебов Порфир Петрович
Место рождениястаница Лобановская, Туркестан
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Твердохлебов Пётр
Мать: не указана
станица Лобановская, Туркестан
Бракосочетание
27.10.1875
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Архипова Анна Порфириевна
Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова
станица Лобановская, Семиречье, Туркестан
Рождение ребёнка
09.01.1879
Дочь: Татьяна Порфириевна
Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова
станица Лобановская, Туркестан
Рождение ребёнка
26.04.1881
Дочь: Пелагея Порфириевна
Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова
станица Лобановская, Туркестан
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Твердохлебов Георгий Порфириевич
Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова
станица Лобановская, Туркестан
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Твердохлебов Иосиф Порфириевич
Мать ребёнка: Твердохлебова Сиглитикия Иоаннова
станица Лобановская, Туркестан
Смерть
Неизвестно