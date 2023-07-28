Ткаченко (Архипова) Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко Карп Ильич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Синицына Раиса Карповна
Отец ребёнка: Ткаченко Карп Ильич
Рождение ребёнка
После 1927
Дочь: Мария Карповна
Отец ребёнка: Ткаченко Карп Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткаченко Карп Ильич
Место жительства
Неизвестно
Никонова 22
Смерть
Неизвестно