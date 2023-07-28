Ткаченко (Архипова) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Архипова) Прасковья Максимовна

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Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Архипов Максим Дмитриевич

Мать: Архипова Анна Порфириевна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко Карп Ильич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Синицына Раиса Карповна

Отец ребёнка: Ткаченко Карп Ильич

Рождение ребёнка
После 1927

Дочь: Мария Карповна

Отец ребёнка: Ткаченко Карп Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Карп Ильич

Место жительства
Неизвестно
Никонова 22
Смерть
Неизвестно