Синицына (Ткаченко) Раиса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Ткаченко) Раиса Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ткаченко Карп Ильич

Мать: Ткаченко Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Павел Григорьевич

Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Павел Григорьевич

Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Павел Григорьевич

село Васильевка
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Павел Григорьевич

Тольятти, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Павел Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Куйбишевская область, Ставропольский район, с. Василиевка
Смерть
Неизвестно
село Васильевка