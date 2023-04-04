Синицына (Ткаченко) Раиса Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Ткаченко Карп Ильич
Рождение ребёнка
Около 1948
Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1949
Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
1953
село Васильевка
Рождение ребёнка
1956
Тольятти, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куйбишевская область, Ставропольский район, с. Василиевка
Смерть
Неизвестно
село Васильевка