Ткаченко Карп Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Карп Ильич

Ткаченко Карп Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1926 г.р.
После 1927 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Синицына Раиса Карповна

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
После 1927

Дочь: Мария Карповна

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Прасковья Максимовна

Смерть
Около 1957
Балхаш Джезказганская область, Казахстан
Утонул в озере Балхаш. «Karp actually had a few drinks with the lads, then they went for a swim, he didn’t make it back to shoreline.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close