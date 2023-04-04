Ткаченко Карп Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Синицына Раиса Карповна
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
После 1927
Дочь: Мария Карповна
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1957
Балхаш Джезказганская область, Казахстан
Утонул в озере Балхаш. «Karp actually had a few drinks with the lads, then they went for a swim, he didn’t make it back to shoreline.