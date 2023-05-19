Меньшова (Архипова) Варвара Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1893
Отец: Архипов Максим Дмитриевич
Мать: Архипова Lucia (?)
Бракосочетание
10.11.1910
Рождение ребёнка
26.08.1911
Отец ребёнка: Меньшов Арсентий Петрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Меньшов Григорий Арсентьевич
Отец ребёнка: Меньшов Арсентий Петрович
Смерть
Неизвестно