Меньшова (Архипова) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшова (Архипова) Варвара Максимовна

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Место рождения

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

04.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1893

Отец: Архипов Максим Дмитриевич

Мать: Архипова Lucia (?)

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Бракосочетание
10.11.1910

Муж: Меньшов Арсентий Петрович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Меньшов Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Меньшов Арсентий Петрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Меньшов Григорий Арсентьевич

Отец ребёнка: Меньшов Арсентий Петрович

Смерть
Неизвестно