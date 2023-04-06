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Архипов Федор Максимович

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Место рождения

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

27.05.1903

Дата смерти

23.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1903

Отец: Архипов Максим Дмитриевич

Мать: Архипова Анна Порфириевна

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Место жительства
1921
В 18 лет он ушел из дому и начал самостоятельную жизнь. Острый ум и энергичный характер обеспечивали ему быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но, как многие в России, он твердо поверил в коммуни... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбштейн Дина Соломоновна

Ташкент
Рождение ребёнка
20.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбштейн Дина Соломоновна

Узбекская ССР
Демобилизация
1942
Сельское Поселение Ильинское, Хотыне́цкий район, Орловская область, Россия
Не смотря на то, что по роду службы и по возрасту он не подлежал мобилизации в армию, он как настоящий патриот, добивался призыва в армию и в 1942 году добился зачисления в действующую армию. За боевы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбштейн Дина Соломоновна

Смерть
23.07.1943
Орловская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
1969
Орловская обл., Хвастовичский р-н, д. Верхняя Шкова; Орловская обл., Хотынецкий р-н, д. Верховье; Орловская обл., Хотынецкий р-н, п. Ильинское
53°14'35.5"N 35°26'05.8"E
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