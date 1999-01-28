Горбштейн (Горбштейн) Дина Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбштейн (Горбштейн) Дина Соломоновна

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Место рождения

Baku, Azerbaijan

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

28.01.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Горбштейн Соломон

Мать: Горбштейн Асна Хаимовна

Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
08.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Федор Максимович

Ташкент
Рождение ребёнка
20.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Федор Максимович

Узбекская ССР
Эмиграция
1995
Гаррисбург, PA, Соединённые Штаты Америки
Эмиграция из Ташкента, Узбекистан в США после развала СССР.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Федор Максимович

Смерть
28.01.1999
USA
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Workmans Circle Cemetery Harrisburg, Dauphin County, Pennsylvania, USA
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