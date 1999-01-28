Горбштейн (Горбштейн) Дина Соломоновна
Место рожденияBaku, Azerbaijan
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти28.01.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Горбштейн Соломон
Мать: Горбштейн Асна Хаимовна
Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
08.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Федор Максимович
Ташкент
Рождение ребёнка
20.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Федор Максимович
Узбекская ССР
Эмиграция
1995
Гаррисбург, PA, Соединённые Штаты Америки
Эмиграция из Ташкента, Узбекистан в США после развала СССР.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1999
USA
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Workmans Circle Cemetery Harrisburg, Dauphin County, Pennsylvania, USA