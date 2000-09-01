Козлова (Пузикова) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Пузикова) Вера Константиновна

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Место рождения

село Топольное Солонешенский район

Дата рождения

13.11.1921

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
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Место
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Рождение
13.11.1921

Отец: Пузиков Константин Андреевич

Мать: Пузикова Мария Порфирьевна

село Топольное Солонешенский район
Рождение ребёнка
18.08.1951

Сын: Козлов Владимир

Отец ребёнка: Козлов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
01.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Валентин Николаевич

Макинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Валентин Николаевич

Смерть
2019
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