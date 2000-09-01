Козлова (Пузикова) Вера Константиновна
Место рождениясело Топольное Солонешенский район
Дата рождения13.11.1921
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921
село Топольное Солонешенский район
Рождение ребёнка
18.08.1951
Сын: Козлов Владимир
Отец ребёнка: Козлов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Валентин Николаевич
Макинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Валентин Николаевич
Смерть
2019
Караганда