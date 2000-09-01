Козлов Валентин Николаевич
Место рожденияЗаинск
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Заинск
Рождение ребёнка
18.08.1951
Сын: Козлов Владимир
Мать ребёнка: Козлова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
01.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Вера Константиновна
Макинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Вера Константиновна
Смерть
Неизвестно
Акколь