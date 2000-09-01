Козлов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Валентин Николаевич

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Место рождения

Заинск

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Козлов Николай Дмитриевич

Мать: Козлова Мария Епифановна

Заинск
Рождение ребёнка
18.08.1951

Сын: Козлов Владимир

Мать ребёнка: Козлова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
01.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Вера Константиновна

Макинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Вера Константиновна

Смерть
Неизвестно
Акколь
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