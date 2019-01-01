Пузикова (Резвова) Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузикова (Резвова) Мария Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резвова Мария Романовна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1921

Дочь: Козлова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич

село Топольное Солонешенский район
Рождение ребёнка
12.12.1927

Сын: Пузиков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич

Алтайский край, Ключевский р-н, Воскресенка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузиков Константин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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