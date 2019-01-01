Пузикова (Резвова) Мария Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Резвова Мария Романовна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1921
Дочь: Козлова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич
село Топольное Солонешенский район
Рождение ребёнка
12.12.1927
Сын: Пузиков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич
Алтайский край, Ключевский р-н, Воскресенка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно