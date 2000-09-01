Козлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1951

Дата смерти

01.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1951

Отец: Козлов Валентин Николаевич

Мать: Козлова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2000
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