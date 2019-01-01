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Пузиков Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1905

Дата смерти

24.10.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1921 г.р.
1927 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905

Отец: Пузикова ?

Мать: Пузикова Прасковья

Рождение ребёнка
13.11.1921

Дочь: Козлова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Пузикова Мария Порфирьевна

село Топольное Солонешенский район
Рождение ребёнка
12.12.1927

Сын: Пузиков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Пузикова Мария Порфирьевна

Алтайский край, Ключевский р-н, Воскресенка
Рождение ребёнка
17.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Анна Михайловна

с.Кременкуль, Сосновского района, Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузикова Мария Порфирьевна

Смерть
24.10.1965
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