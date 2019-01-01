Пузиков Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1905
Дата смерти24.10.1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905
Отец: Пузикова ?
Мать: Пузикова Прасковья
Рождение ребёнка
13.11.1921
Дочь: Козлова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Пузикова Мария Порфирьевна
село Топольное Солонешенский район
Рождение ребёнка
12.12.1927
Сын: Пузиков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Пузикова Мария Порфирьевна
Алтайский край, Ключевский р-н, Воскресенка
Рождение ребёнка
17.05.1956
Рождение ребёнка
28.02.1958
Рождение ребёнка
27.07.1961
Рождение ребёнка
27.07.1961
с.Кременкуль, Сосновского района, Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1965