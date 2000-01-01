Овсянникова (Овсянникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Овсянникова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1922

Дата смерти

19.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич

Рождение ребёнка
28.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Константин Андреевич

с.Кременкуль, Сосновского района, Челябинской области
Смерть
19.03.1983
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