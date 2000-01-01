Овсянникова (Овсянникова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1922
Дата смерти19.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1956
Рождение ребёнка
28.02.1958
Рождение ребёнка
27.07.1961
Рождение ребёнка
27.07.1961
с.Кременкуль, Сосновского района, Челябинской области
Смерть
19.03.1983