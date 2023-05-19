Матвиенко Василий (Антоний)
Место рождения
Дата рождения27.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1877
Отец: Матвиенко Христофор
Восприемники Третьяковой деревни крестьянин Василий Васильевич Щетинин и поселенческая дочь девица Александра Николаева
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
18.12.1897
Сын: Матвиенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
25.06.1900
Сын: Матвиенко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Третьяковский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1902
Сын: Матвиенко Иван
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
31.03.1905
Сын: Матвиенко Поликарп
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
11.02.1911
Сын: Матвиенко Семен
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
восприемники: .........Феодоров Антонов и крестьянская жена А(нисия/нна) Яковлева Матве[енко]
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Матвиенко Алексей
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
15.07.1916
Сын: Матвиенко Анатолий
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвиенко Василий
Мать ребёнка: Матвиенко Наталья
Смерть
Неизвестно