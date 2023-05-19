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Матвиенко Василий (Антоний)

Место рождения

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1877

Отец: Матвиенко Христофор

Мать: Матвиенко Ирина Андреевна

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники Третьяковой деревни крестьянин Василий Васильевич Щетинин и поселенческая дочь девица Александра Николаева
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Матвиенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.06.1900

Сын: Матвиенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяковский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1902

Сын: Матвиенко Иван

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1905

Сын: Матвиенко Поликарп

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.02.1911

Сын: Матвиенко Семен

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
восприемники: .........Феодоров Антонов и крестьянская жена А(нисия/нна) Яковлева Матве[енко]
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Матвиенко Алексей

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Матвиенко Анатолий

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвиенко Василий

Мать ребёнка: Матвиенко Наталья

Смерть
Неизвестно
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
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