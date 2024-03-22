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Матвиенко Семен

Место рождения

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.02.1911

Дата смерти

10.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911

Отец: Матвиенко Василий (Антоний)

Мать: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
восприемники: .........Феодоров Антонов и крестьянская жена А(нисия/нна) Яковлева Матве[енко]
Рождение ребёнка
28.10.1938

Дочь: Тарасова Нелли

Мать ребёнка: Матвиенко Ираида

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.04.1941

Сын: Матвиенко Владимир

Мать ребёнка: Матвиенко Ираида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиенко Ираида

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
10.11.1987
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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