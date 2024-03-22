Матвиенко Семен
Место рождения
Дата рождения11.02.1911
Дата смерти10.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911
Отец: Матвиенко Василий (Антоний)
Мать: Матвиенко Наталья
восприемники: .........Феодоров Антонов и крестьянская жена А(нисия/нна) Яковлева Матве[енко]
Рождение ребёнка
28.10.1938
Дочь: Тарасова Нелли
Мать ребёнка: Матвиенко Ираида
Рождение ребёнка
11.04.1941
Сын: Матвиенко Владимир
Мать ребёнка: Матвиенко Ираида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвиенко Ираида
Смерть
10.11.1987
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость