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Матвиенко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Матвиенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.06.1900

Сын: Матвиенко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяковский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1902

Сын: Матвиенко Иван

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1905

Сын: Матвиенко Поликарп

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.02.1911

Сын: Матвиенко Семен

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
восприемники: .........Феодоров Антонов и крестьянская жена А(нисия/нна) Яковлева Матве[енко]
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Матвиенко Алексей

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Матвиенко Анатолий

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвиенко Василий

Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)

Смерть
Около 1922
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
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