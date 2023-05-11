Матвиенко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
18.12.1897
Сын: Матвиенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
25.06.1900
Сын: Матвиенко Петр Васильевич
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Третьяковский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1902
Сын: Матвиенко Иван
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
31.03.1905
Сын: Матвиенко Поликарп
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
11.02.1911
Сын: Матвиенко Семен
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
восприемники: .........Феодоров Антонов и крестьянская жена А(нисия/нна) Яковлева Матве[енко]
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Матвиенко Алексей
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
15.07.1916
Сын: Матвиенко Анатолий
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвиенко Василий
Отец ребёнка: Матвиенко Василий (Антоний)
Смерть
Около 1922