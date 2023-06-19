Матвиенко Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1897
Дата смерти04.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1897
Отец: Матвиенко Василий (Антоний)
Мать: Матвиенко Наталья
Бракосочетание
21.02.1918
Жена: Матвиенко Анна
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Матвиенко Василий
Мать ребёнка: Матвиенко Анна
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Желнин Наталья
Мать ребёнка: Матвиенко Анна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Антонова Вера
Мать ребёнка: Матвиенко Анна
Крещение
Неизвестно
Godparents:Села Тисульского крестьянин Борис Федорович Пермяков деревни Третьяковой крестьянская дочь Василиса Христофоровна Матвиенко
Смерть
04.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
http://msu.lenobl.ru/msulo/lodeynopol/alehovskoe_sp Лодейпольский р-н, 2 км восточнее с. Алеховщина, левый берег р. Оять