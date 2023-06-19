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Матвиенко Николай Васильевич

Место рождения

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.12.1897

Дата смерти

04.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1897

Отец: Матвиенко Василий (Антоний)

Мать: Матвиенко Наталья

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
21.02.1918

Жена: Матвиенко Анна

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Матвиенко Василий

Мать ребёнка: Матвиенко Анна

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Желнин Наталья

Мать ребёнка: Матвиенко Анна

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Антонова Вера

Мать ребёнка: Матвиенко Анна

Крещение
Неизвестно
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Godparents:Села Тисульского крестьянин Борис Федорович Пермяков деревни Третьяковой крестьянская дочь Василиса Христофоровна Матвиенко
Смерть
04.08.1942
Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
http://msu.lenobl.ru/msulo/lodeynopol/alehovskoe_sp Лодейпольский р-н, 2 км восточнее с. Алеховщина, левый берег р. Оять