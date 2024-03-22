Матвиенко Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1900
Дата смерти20.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1900
Отец: Матвиенко Василий (Антоний)
Мать: Матвиенко Наталья
Военная служба
17.01.1942
Ширинский РВК, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвиенко Наталья
Смерть
20.02.1945
Германия район города Бреслау дер. Клайн-езирец
Похороны
Неизвестно
Германия район города Бреслау дер. Клайн-езирец