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Матвиенко Петр Васильевич

Место рождения

Третьяковский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.06.1900

Дата смерти

20.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1900

Отец: Матвиенко Василий (Антоний)

Мать: Матвиенко Наталья

Третьяковский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
17.01.1942
Ширинский РВК, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиенко Наталья

Смерть
20.02.1945
Германия район города Бреслау дер. Клайн-езирец
Похороны
Неизвестно
Германия район города Бреслау дер. Клайн-езирец
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