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Ткаченко Борис Гаврилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ткаченко Гавриил

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ткаченко Федор Борисович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ткаченко Василий Борисович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
07.06.1889

Сын: Ткаченко Прокофий Борисович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ткаченко Яков Борисович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Захаренко Матрена Борисовна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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