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Ткаченко Яков Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ткаченко Борис Гаврилович

Мать: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
23.05.1912

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Харитоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
21.07.1914

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Харитоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
17.02.1920

Жена: Ткаченко Анастасия Логвиновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
До 1920

Жена: Пелагея Харитоновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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