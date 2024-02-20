Ткаченко Яков Борисович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
23.05.1912
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Харитоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
21.07.1914
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Харитоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
17.02.1920
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
До 1920
Жена: Пелагея Харитоновна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно