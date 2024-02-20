Ткаченко Елизавета Матвеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ткаченко Василий Борисович
Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
07.06.1889
Сын: Ткаченко Прокофий Борисович
Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Захаренко Матрена Борисовна
Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно