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Ткаченко Елизавета Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ткаченко Федор Борисович

Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ткаченко Василий Борисович

Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
07.06.1889

Сын: Ткаченко Прокофий Борисович

Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ткаченко Яков Борисович

Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Захаренко Матрена Борисовна

Отец ребёнка: Ткаченко Борис Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Борис Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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