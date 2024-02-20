Ткаченко Федор Борисович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
17.06.1911
Мать ребёнка: Ткаченко Ксения Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно