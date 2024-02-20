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Ткаченко Федор Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ткаченко Борис Гаврилович

Мать: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
17.06.1911

Сын: Ткаченко Тихон Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Ксения Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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