Ткаченко Ксения Дмитриевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1886
Дата смерти08.05.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1911
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Борисович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Причина смерти: При родах