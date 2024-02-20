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Ткаченко Ксения Дмитриевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.05.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
17.06.1911

Сын: Ткаченко Тихон Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Федор Борисович

Смерть
08.05.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Причина смерти: При родах
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