Ткаченко Прокофий Борисович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения07.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
?.06.1915
Сын: Ткаченко Антоний Прокофьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Ирина Платоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
11.03.1918
Дочь: Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Ирина Платоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно