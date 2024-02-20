Ткаченко Прокофий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Прокофий Борисович

Ткаченко Прокофий Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

07.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1889

Отец: Ткаченко Борис Гаврилович

Мать: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Ткаченко Антоний Прокофьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Ирина Платоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
11.03.1918

Дочь: Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Ирина Платоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close