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Ткаченко Ирина Платоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1894

Дата смерти

03.11.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Ткаченко Антоний Прокофьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Прокофий Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
11.03.1918

Дочь: Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Прокофий Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
03.11.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
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