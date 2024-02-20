Ткаченко Ирина Платоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1894
Дата смерти03.11.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1915
Сын: Ткаченко Антоний Прокофьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Прокофий Борисович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
11.03.1918
Дочь: Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Прокофий Борисович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
03.11.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка