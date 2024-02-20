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Ткаченко Василий Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ткаченко Борис Гаврилович

Мать: Ткаченко Елизавета Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Ткаченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мария Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
31.01.1916

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мария Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
После 1917

Жена: Ткаченко Дарья Яковлевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1918

Сын: Ткаченко Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ткаченко Дарья Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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