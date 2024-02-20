Ткаченко Василий Борисович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
02.12.1913
Сын: Ткаченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мария Демьяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
31.01.1916
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мария Демьяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
После 1917
Жена: Ткаченко Дарья Яковлевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1918
Сын: Ткаченко Семен Васильевич
Мать ребёнка: Ткаченко Дарья Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Демьяновна
Смерть
Неизвестно