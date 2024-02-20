Ткаченко Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1917
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1918
Сын: Ткаченко Семен Васильевич
Отец ребёнка: Ткаченко Василий Борисович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно