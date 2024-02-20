Ткаченко Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1917

Муж: Ткаченко Василий Борисович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1918

Сын: Ткаченко Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ткаченко Василий Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно
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