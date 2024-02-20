Мария Демьяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1887
Дата смерти03.06.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1913
Сын: Ткаченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ткаченко Василий Борисович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
31.01.1916
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ткаченко Василий Борисович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Причина смерти: Болезнь-чахотка