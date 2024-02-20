Мария Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Демьяновна

Мария Демьяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1887

Дата смерти

03.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Ткаченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ткаченко Василий Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
31.01.1916

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ткаченко Василий Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Василий Борисович

Смерть
03.06.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close