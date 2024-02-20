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Пелагея Харитоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1891

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
23.05.1912

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Ткаченко Яков Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
21.07.1914

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Ткаченко Яков Борисович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
До 1920

Муж: Ткаченко Яков Борисович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
До 1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Причина смерти: Болезнь
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