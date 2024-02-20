Ткаченко Гавриил
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ткаченко Гордей Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ткаченко Кондрат Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ткаченко Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ткаченко Борис Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно