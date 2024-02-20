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Ткаченко Гавриил

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ткаченко Гордей Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Кондрат Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ткаченко Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ткаченко Борис Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно
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